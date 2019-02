Cristãos na Síria já são apenas 2%. “O quadro é cada vez mais crítico”

Á percentagem de cristãos na Síria caiu de cerca de 6% antes da Guerra Civil para 2% na atualidade.

Em entrevista à Rádio Vaticano o cardeal Mario Zenari, núncio apostólico na Síria, diz que o quadro é “cada vez mais crítico” naquele país.

O número concreto de cristãos na Síria tem sido alvo de especulação nos últimos anos em que a país árabe tem estado a braços com uma sangrenta guerra civil. Era aparente que muitos cristãos estavam a fugir para países vizinhos ou para o ocidente, mas esta é a primeira vez que alguém com autoridade e conhecimento da realidade no terreno avança com um número.

Atualmente a situação para os cristãos é menos dramática na Síria. As forças do regime, que é apoiado pela maior parte da comunidade cristã, controla novamente a maioria do território. No nordeste o domínio pertence às Forças Democráticas da Síria, uma coligação de milícias liderada pelos curdos mas que inclui os cristãos e onde estes não são perseguidos. Só no norte, junto à fronteira da Turquia, é que permanecem grupos fundamentalistas islâmicos e junto ao Rio Eufrates continua a existir uma pequena bolsa de resistentes do Estado Islâmico.

Segundo o núncio apostólico, todavia, não é apenas a guerra que é responsável pela queda do número de cristãos relativa à população em geral. O cardeal Zenari culpa também os baixos índices de natalidade entre os cristãos e aponta para o facto de, depois da Segunda Guerra Mundial, a população cristã ter sido de 25%, tendo caído para cerca de 6% antes da guerra civil.

A declaração do núncio apostólico na Síria foi registada durante a visita de Zenari à Hungria onde participou no lançamento da iniciativa “Hospitais abertos”, que visa o financiamento de cuidados médicos para cerca de 4.500 pacientes em estruturas de saúde da Síria no período de um ano, informa a fundação Ajuda à Igreja que Sofre, que tem várias atividades na Síria e tem contribuído para criar condições para os cristãos permanecerem naquele país.