Manuel Fernandes: "Sporting tem de retificar exibição com o Benfica"

Manuel Fernandes considera que a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, no Estádio da Luz, é a oportunidade perfeita para o Sporting melhorar a imagem deixada no dérbi com o Benfica, em casa, para o campeonato, que perdeu por 4-2.

Em entrevista a Bola Branca, Manuel Fernandes avisa que "o Sporting tem de rectificar a exibição" que fez em Alvalade perante os encarnados. O antigo capitão leonino considera que "este é um jogo diferente por ser de Taça".