António Simões: "Euforia será prejudicial ao Benfica"

Com longa experiência em dérbis, António Simões, antiga glória do Benfica, adverte os encarnados para o risco que seria pensar que as facilidades concedidas há quatro dias pelo Sporting, se irão repetir esta noite na Luz.

“Creio que o Sporting terá a cautela de jogar mais fechado e com muita poupança do erro; se houver euforia do lado do Benfica, as coisas podem mudar. Não há dérbis iguais e muito menos um atrás do outro“, assinala numa entrevista a Bola Branca, António Simões.

Depois da grande exibição que rubricou em Alvalade, João Félix centra atenções no dérbi da Taça de Portugal. O jovem avançado de 19 anos, vinculado ao Benfica até 2023, com uma cláusula de rescisão de 120 milhões, já é apontado a vários tubarões europeus. António Simões não estranharia que chegasse à Luz uma proposta milionária por João Félix, mas sugere a Luís Filipe Vieira que o mantenha no Benfica por mais algum tempo.

“A rentabilidade financeira está assegurada. Há muito tempo para ter o dinheiro. Todos criamos uma empatia especial com este tipo de miúdos e seria bom que João Félix desse algo mais ao Benfica. Deixem-no crescer e ficar ao nível do futebol de outros países”, desafia António Simões, para quem o facto de Bruno Lage ter incluído na convocatória sete jogadores formados no clube é revelador do investimento do Benfica no Seixal, mas não apaga a história do Sporting na formação.

António Simões está na fase final da recuperação da cirurgia a que foi submetido em Lisboa, na sequência do assalto violento de que foi vítima no final do ano passado, na cidade da Praia em Cabo Verde. A antiga glória do SL Benfica, nesta entrevista à renascença, diz ter sentido melhorias significativas nas duas últimas semanas e garante que, depois da infelicidade por que passou, se sente “feliz por voltar a ser a mesma pessoa, com disponibilidade física e mental” para ver e falar daquilo que mais gosta – o futebol.