Juventus vende Sturaro ao Génova, duas semanas depois do empréstimo

A Juventus anunciou a venda de Stefano Sturaro ao Génova, cerca de duas semanas depois de o ter emprestado ao mesmo clube, até ao final da época.

A cedência ao Génova incluía compra obrigatória, mediante o cumprimento de certos objetivos até ao final da época. Em comunicado no site oficial, esta quarta-feira, a Juventus explicou que esses objetivos foram atingidos, pelo que o Génova vai pagar 16,5 milhões pelo médio italiano, de 25 anos, que se compromete com o clube que o formou para as próximas quatro temporadas.

Sturaro foi emprestado ao Sporting no início da presente temporada, no entanto, os exames médicos detetaram uma lesão e o jogador voltou a Turim para recuperar. Sturaro não chegou a estrear-se pelo Sporting e, em janeiro, foi devolvido à Juventus, que o recambiou para Génova.