James Rodríguez na Juventus seria "boa decisão"

O pai de James Rodríguez acredita que uma eventual transferência para a Juventus seria um passo acertado na carreira do avançado colombiano.

O antigo jogador do FC Porto está descontente no Bayern Munique, onde tem perdido protagonismo, e pode estar à procura de novo destino. Em Espanha, surgiu o rumor de que Cristiano Ronaldo gostaria de jogar com James na Juventus, repetindo a parceria antes formada no Real Madrid. Desfecho que o pai do internacional colombiano aprovaria.

"Eles [James e Ronaldo] são muito bons amigos e, da forma como vejo o futebol italiano hoje em dia, seria uma boa decisão", afirmou Wilson Rodríguez, em declarações à agência Italpress.

Wilson Rodríguez garante que o filho tem "muitas propostas" de outros clubes e confirma que James que perdeu sorriso na Alemanha: "Vejo-o muito taciturno, ele não parece feliz."

Foi o FC Porto que abriu as portas da Europa a James Rodríguez, em 2010. Do Dragão, "El Bandido" rumou ao Mónaco, onde atraiu o interesse do Real Madrid, que o contratou por 80 milhões de euros. Porém, ao fim de três épocas, o avançado perdeu protagonismo com Zidane e foi emprestado ao Bayern Munique, por duas temporadas. Agora, com 27 anos, cumpre a última época de cedência aos bávaros, que têm opção de compra de 42 milhões de euros.