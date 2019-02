Fernando é um jogador sem medo. Não terá problemas em assumir a posição de Marega

Ricardo Vaz não tem dúvidas sobre a qualidade de Fernando Andrade e está plenamente convencido de que o avançado compensará a ausência de Marega. O jogador que o Porto contratou ao Santa Clara, em janeiro, vê-se na iminência de assumir papel principal, na sequência da lesão do maliano, e, na opinião de quem o conhece, está preparadíssimo para o desafio.

"O Fernando não tem medo de assumir nada e tem uma coisa muito importante, tem 'faro' de golo, parece que está sempre no sítio certo. É um jogador decisivo, muito rápido e com muita técnica. Está preparado para assumir a posição do Marega", acredita Ricardo Vaz, treinador adjunto de Paulo Alves, que trabalhou com Fernando, no Penafiel.

Nesta entrevista à Renascença, Ricardo Vaz observa que Fernando prefere jogar como segundo avançado, apesar de em Penafiel ter adquirido competências que fazem dele um ala completo.

"Nós jogávamos num 4-3-3, em Penafiel, e ele especializou-se a jogar como ala. Aprendeu a defender, a acompanhar o lateral contrário, a vir buscar jogo ao meio-campo, mas onde ele se sente mesmo bem é a jogar como segundo avançado, atrás do ponta-de-lança", reconhece.

Agarrar a oportunidade

Marega deverá ficar afastado da competição até finais de março. Nessa altura, Ricardo Vaz acredita que o maliano poderá ter dificuldades em reaver a sua posição como titular.

"O Marega terá de esperar pela sua oportunidade", prevê, antecipando a possibilidade de Sérgio Conceição colocar "Fernando a jogar numa ala e o Marega entrar para o apoio".

Marega sofreu lesão muscular no jogo com o Vitória de Guimarães. Fernando Andrade já participou em oito jogos do FC Porto, desde que foi contratado ao Santa Clara. Foi titular no jogo da Taça de Portugal, com o Leixões, e tem dois golos marcados. A estreia a titular no campeonato, pelo Porto, deverá acontecer na sexta-feira, com o Moreirense.