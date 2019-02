História da Taça apoia o Sporting, dérbi de Alvalade motiva o Benfica

Benfica e Sporting defrontam-se, esta quarta-feira, a contar para a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal. As águias estão num grande momento, apoiadas pela vitória em Alvalade, por 4-2, para o campeonato. Os leões procuram lavar a imagem e têm na história de confrontos na "prova rainha", que lhes é favorável, fonte de motivação.

Em 35 confrontos para a Taça de Portugal, o Sporting venceu 18, contra 15 do Benfica. Houve dois empates, um deles com continuação nas grandes penalidades, que sorriram às águias. Nos últimos dez anos, os dois rivais de Lisboa enfrentaram-se apenas duas vezes, com a vitória a pender, primeiro, para o Benfica e, da segunda vez, para o Sporting.

Porém, alargando a estatística a todas as competições e correndo os últimos dez anos, os números sorriem, de forma esmagadora, aos encarnados. O Benfica venceu 13 desses 27 confrontos, sendo que nove resultaram em empate - o Sporting venceu apenas cinco.

A verdade é que, depois da categórica vitória das águias em Alvalade, no domingo, há um claro diferencial em termos da moral com que cada equipa parte para o jogo desta quarta-feira, na Luz. Além disso, enquanto o Benfica está a "morder os calcanhares" ao FC Porto no campeonato, pelo que Bruno Lage poderá optar por poupar jogadores, o Sporting pode olhar para a Taça de Portugal como a oportunidade de juntar um segundo troféu à já conquistada Taça da Liga, uma vez que, no campeonato, está a 11 pontos da liderança e, por isso, praticamente "arrumado" da luta pelo título.

Para o dérbi de Lisboa desta quarta-feira, Lage chamou sete produtos da formação, embora não possa contar com Fejsa e Jonas, ambos lesionados. Vlachodimos está castigado, devido ao cartão vermelho que viu no domingo, embora a baliza já estivesse "prometida" a Svilar. Marcel Keizer deixou de fora o lesionado Nani, assim como Mathieu e Battaglia, pela mesma razão. Regressaram às escolhas Doumbia, Acuña e Luís Maximiano.

O primeiro jogo das meias-finais da Taça de Portugal está marcado para esta quarta-feira, às 20h45, no Estádio da Luz. O Benfica-Sporting tem relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

Árbitro: Luís Godinho



VAR: Jorge Sousa

Onze provável do Benfica: Svilar; André Almeida, Rúben Dias, Jardel, Grimaldo; Samaris, Gabriel, Pizzi, Rafa; João Félix e Seferovic.



Treinador: Bruno Lage



Onze provável do Sporting: Salin; Bruno Gaspar, Coates, Ilori, Acuña; Gudelj, Wendel, Bruno Fernandes; Raphinha, Diaby e Bas Dost.

Treinador: Marcel Keizer