Enfermeiros. Serviços mínimos não estão a ser cumpridos a Norte

FIlipe

06 fev, 2019 évora 11:11

Deitem essa gente no caixote do lixo e abram concurso Europeu para admissão de novos enfermeiros , merecem trabalhar pois o que estes tipos fazem é trocar ordenados pela sombra da bananeira . Trabalham no privado e chegam cansados ao público ... não respeitam as folgas para descanso . Uma vergonha em Portugal . No pior Hospital Veterinário os animais selvagens são melhor tratados que o melhor doente no serviço público de saúde . Eles e elas andam lá de má vontade ... arrogantes ... selvagens para os utentes ... só merecem ser expulsos quanto antes .