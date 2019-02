LeBron James sofre a mais pesada derrota da carreira

Os Los Angeles Lakers caíram em Indiana, diante dos Pacers, na madrugada desta quarta-feira, por 136-94. Esta derrota, por 42 pontos, foi a mais pesada da carreira de LeBron James.

O "King" até tentou remar contra a maré, com 18 pontos, sete ressaltos e nove assistências, mas além de JaVale McGee (16 pontos), mais ninguém na equipa californiana esteve à altura: só três outros jogadores - Stephenson, Kuzma e Ingram - ultrapassaram a dezena de pontos, sem chegarem, sequer, aos 15.

Por outro lado, os Pacers tiveram sete jogadore a pontuar em duplos dígitos e só dois desses não chegaram aos 15 pontos. Bojan Bogdanovic marcou 24 pontos, Myles Turner marcou 22, e Aaron Holiday, Edmond Sumner e Domantas Sabonis chegaram aos 17, cada. Thaddeus Young "ficou" pelos 12 pontos, mas acrescentou-lhes 11 ressaltos e oito assistências.

Com esta derrota, os Lakers começam a afastar-se da zona dos "play-offs": já estão a três vitórias dos LA Clippers, que estão no oitavo lugar da Conferência Oeste. Já os Indiana Pacers dão continuidade à boa temporada, com a quarta posição na Conferência Este.

Todos os resultados



Charlotte Hornets-LA CLippers, 115-117

Cleveland Cavaliers-Boston Celtics, 96-103

Indiana Pacers-Los Angeles Lakers, 136-94



New York Knicks-Detroit Pistons, 92-105

Philadelphia 76ers-Toronto Raptors, 107-119

Memphis Grizzlies-Minnesota Timberwolves, 108-106



Oklahoma City Thunder-Orlando Magic, 132-122



Portland Trail Blazers-Miami Heat, 108-118