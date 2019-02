Algarve. Funcionários da CP agredidos por grupo de “graffiters”

Três funcionários da CP foram agredidos ontem à noite por um grupo de seis “graffiters” na estação de Loulé, no Algarve.

Os jovens bloquearam as portas do Alfa Pendular, impedindo que se pusesse em marcha para “grafitarem” as carruagens, avança o jornal “Público”.

Quando os funcionários tentaram desbloquear as portas foram agredidos pelos jovens que se puseram em fuga. A tripulação só sofreu ferimentos ligeiros.

O comboio precedente do Porto chegou a Faro com mais de uma hora de atraso.

Segundo o jornal, a GNR de Loulé foi chamada, mas não houve detenções, uma vez que o grupo já tinha abandonado o local.