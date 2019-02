Linguagem do boxe nas manchetes

"Segundo round" e "Novo round". Os jornais O Jogo e A Bola optam pela metáfora do boxe para destacarem o Benfica-Sporting desta quarta-feira à noite, para a Taça de Portugal.

O diário do Porto recupera uma imagem do confronto de domingo, entre as duas equipas, em Alvalade, enquanto o jornal do Bairro Alto faz uma primeira página em traço de BD, ocupando-a exclusivamente com o duelo lisboeta.

O Record destaca, na imagem, os goleadores Seferovic e Bas Dost e escreve: "Não há meios dérbis".

Sobre o FC Porto, O Jogo diz que "Militão garante segurança à direita", tendo por base dados estatísticos comparativos ente o brasileiro e anteriores ocupantes da posição que agora detém na defensiva dos dragões.

Dados estatísticos dos dragões também em destaque no Record, com o jornal a concluir que "Fevereiro é o mês de Soares", por ser a "altura em que marca mais golos".