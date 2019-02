Donald Trump. O discurso do Estado da União em cinco pontos

Duas semanas depois do previsto, Donald Trump foi ao Congresso norte-americano fazer o discurso do Estado da União. Estava marcado para 22 de janeiro, mas foi adiado, depois de a presidente da Câmara dos Representantes, a democrata Nancy Pelosi, se ter recusado a receber a visita de Trump por considerar que o 'shutdown' [paralisação da administração norte-americana] e que afeta os serviços secretos norte-americanos, não garantia as condições de segurança necessárias durante a visita.

O discurso decorre da obrigação que a Constituição dos Estados Unidos impõe ao Presidente para que preste “regularmente ao Congresso informações sobre o Estado da União”.

Perante um Congresso dividido - e com a maioria das mulheres vestida de branco para celebrar os 100 anos do direito de voto para as mulheres - Donald Trump elogiou os progressos económicos durante a sua presidência e garantiu que vai mesmo construir um muro na fronteira com o México.



Estes são cinco pontos que marcaram o discurso da última noite:

1. Apelo à união

Os primeiros momentos do discurso foram dedicados ao apelo à união dos dois principais partidos do país. “Devemos rejeitar toda a política de vingança, resistência e oposição e abraçar o potencial ilimitado de cooperação, compromisso e do bem geral”, começou por dizer o Presidente dos EUA.

Apesar do apelo ao compromisso, Trump não se absteve de lançar algumas farpas aos democratas durante o discurso, apelidando-os de obstrucionistas, empenhados em abrir as fronteiras.

2. Muro é para avançar

A construção de um muro na fronteira com o México não ficou de fora da agenda. O Presidente norte-americano voltou a insistir que o muro é essencial para garantir a segurança dos EUA.

O tema não é consensual e foi o principal motivo do impasse no Congresso que levou à paralisação mais longa do governo norte-americano. Para evitar um novo “shutdown”, Trump e o Congresso têm de chegar a acordo sobre o orçamento para a segurança na fronteira até 15 de feveiro.