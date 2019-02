Túmulo de Karl Marx vandalizado em Londres

A lápide de mármore do túmulo de Karl Marx, autor da obra “O Capital” e de “O Manifesto Comunista”, foi vandalizada no fim de semana no cemitério de Highgate, no norte de Londres.

O memorial com os nomes de Marx, da mulher e do neto foram atacados, aparentemente, à martelada.

“O memorial de Karla Marx foi vandalizado. Isto não é forma de tratar a nossa herança. Vamos fazer as reparações o mais rápido possível”, garante a Fundação de Amigos do Cemitério de Highgate.

O diretor-executivo da fundação, Ian Dungavell, diz que o nome do filósofo alemão foi particularmente danificado, “por isso, não foi apenas um ataque aleatório a um monumento. Parece ter sido um ataque muito direcionado a Marx".

Este não é o primeiro ataque contra o túmulo, que no passado também já foi manchado com tinta e alvo de uma bomba caseira.

Até ao momento, ainda ninguém foi detido pelo ato de vandalismo, que acontece depois de outros ataques, em Londres, contra uma estátua do ex-primeiro-ministro Winston Churchill e uma escultura do Comando de Bombardeiros da Força Aérea Britânica.

Karl Marx viveu em Londres entre 1849 e a data da sua morte, em 1883.