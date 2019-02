Seixal. ​Criança encontrada morta apresentava sinais de asfixia

Veja também:

A criança de 2 anos encontrada morta na bagageira de um carro em Corroios, Seixal, alegadamente assassinada pelo pai, apresentava sinais de asfixia, disse à Lusa fonte da Polícia Judiciária, admitindo que o crime tenha ocorrido esta manhã.



A criança tinha sido levada pelo pai na segunda-feira depois de este ter, supostamente, matado a sogra, no Seixal, distrito de Setúbal.

Segundo fonte da Polícia Judiciária (PJ), o corpo da criança apresentava sinais de asfixia, admitindo que o crime tenha ocorrido esta terça-feira de manhã.

De acordo com a PJ, o corpo do pai da criança foi encontrado esta terça-feira perto de Castanheira de Pera, Leiria, e não em Pombal, no mesmo distrito, como inicialmente indicou a polícia, com um tiro de caçadeira.

O corpo do homem foi localizado perto de uma propriedade da família, em Castanheira de Pera, para onde o homem se deslocou de comboio, proveniente de Corroios, estima a polícia.

Os corpos do homem e da criança vão ser autopsiados, sendo igualmente realizados exames periciais e balísticos, acrescentou a fonte da PJ.

Na segunda-feira, uma mulher com cerca de 60 anos foi encontrada morta no interior da sua residência, na Cruz de Pau, concelho do Seixal.

Segundo a PSP, a polícia foi alertada cerca das 08:30 por moradores do prédio, na rua do Minho, para um caso de violência doméstica, que terminou com o esfaqueamento da vítima.

De acordo com a fonte do Comando Distrital de Setúbal da PSP, o genro da vítima, que foi visto a abandonar o prédio, é o principal suspeito do crime.

Testemunhas relataram à polícia que o suspeito abandonou o local numa viatura, em que também transportava a filha.