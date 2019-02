Werder Bremen elimina Dortmund da Taça nos penáltis

O Werder Bremen venceu em casa do Dortmund através das grandes penalidades e segue em frente para os quartos-de-final da Taça da Alemanha.

Surpresa e balde de água fria para o líder da Bundesliga. A partida chegou ao final dos 90 minutos regulamentares empatada a um golo, com golos de Reus, do lado da casa, e Rashica, da equipa do Bremen.

No prolongamento, o Dortmund chegou-se à frente com golo de Pulisic, e Pizarro respondeu três minutos depois. Hakimi voltou a colocar a equipa da casa em vantagem, aos 113 minutos, e mesmo em cima do apito final, Harnik levou a partida às grandes penalidades.

O Werder Bremen aproveitou os penáltis falhados de Paco Alcácer e Philipp e garantiu presença nos "quartos" da Taça. O português Raphael Guerreiro foi titular, mas foi substituído aos 91 minutos, no arranque do prolongamento.