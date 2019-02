Sérgio Vieira lamenta "golo caricato" do Paços de Ferreira

Sérgio Vieira, treinador do Famalicão, lamentou um golo "caricato" que deu a derrota em casa frente ao Paços de Ferreira, que se isolou na liderança da II Liga. Em declarações à Sport TV, o técnico da equipa famalicense acredita que a sua equipa mostrou mais vontade de chegar ao golo.

"Tentámos mais alcançar a baliza do que eles, fizemos mais remates, mais ataques, mas não me cabe a mim agora comentar isto. Infelizmente perdemos com um golo caricato, mas faz parte, continuamos com o nosso foco no objetivo", começou por dizer, em declarações à Sport TV.

Apesar da derrota, o Famalicão está oito pontos à frente do Estoril, a equipa imediatamente abaixo na tabela, na luta pela subida. Vieira acredita que "nada está decidido":

"Não olhamos para as posições ainda, queremos pensar já no próximo jogo, olhar para os nossos processos, corrigir o que está mal e estimular o que corre bem, nada está decidido ainda", rematou.