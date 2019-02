Vítor Oliveira: "Foi um jogo fraco das duas partes"

Vítor Oliveira, treinador do Paços de Ferreira, mostrou-se naturalmente satisfeito com a vitória nos últimos minutos no terreno do Famalicão, rival direto na luta pela subida de divisão, mas lamentou a qualidade do jogo:

"Acho que a única equipa que criou perigo fomos nós, mas foi um jogo mal jogado das duas partes, podemos todos fazer mais e melhor. Os jogadores não faziam três passes seguidos e acabamos por ser felizes. Dava para perceber que quem marcasse um golo iria vencer dada a eficácia das equipas", começou por dizer em declarações à Sport TV.

O técnico pacence elogiou a moldura humana presente no Municipal de Famalicão, estiveram cerca de 5200 adeptos, um recorde da temporada na II Liga: "Este público fantástico merecia um jogo melhor entre os dois melhores classificados da II Liga, mas no fundo nós jogamos pelos pontos e por isso estamos satisfeitos".

Subida não está garantida

Com este resultado, o Paços aumentou a liderança para cinco pontos em relação ao segundo classificado e está a 13 do Estoril, equipa seguinte na disputa pela subida. Questionado sobre se a subida estava praticamente consumada, Vítor Oliveira recusou a ideia:

"Não está nada feito, nesta divisão nunca. As condições mudam rápidamente mas temos de ser verdadeiros e dizer que estamos numa situação confortável. Não podemos facilitar agora nos próximos jogos".