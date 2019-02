Paços de Ferreira vence Famalicão com golo no último minuto

O Paços de Ferreira venceu, esta terça-feira, por 1-0 no terreno do Famalicão, com o golo da vitória a surgir em cima do minuto 90.

Quando tudo já apontava para o empate sem golos, o defesa nigeriano Junior Pius cabeceou para o único golo da partida, na sucessão de um livre.

O jogo teve lotação esgotada e bateu o recorde de espectadores desta temporada na II Liga, com cerca de 5200 espectadores nas bancadas. O recorde era também do Famalicão, na receção ao Estoril, num jogo com 4485 adeptos.

Com este empate, o Paços de Ferreira aumenta para cinco pontos de diferença para o Famalicão na liderança da II Liga.