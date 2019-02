Wolverhampton nos "oitavos" da Taça com golo de Ivan Cavaleiro

O Wolverhampton garantiu, esta terça-feira, a qualificação para os oitavos-de-final da Taça de Inglaterra com uma vitória por 3-2 frente ao Shrewsbury.

Nuno Espírito Santo lançou de início na partida Hélder Costa e também Ivan Cavaleiro, e fez descansar os lusos normalmente titulares, como Rui Patrício, Rúben Neves e João Moutinho.

Matt Doherty abriu o marcador para os "Wolves" aos dois minutos de jogo. A formação do terceiro escalão virou o resultado com golos de Bolton e Laurent, ainda antes do intervalo. Já nos descontos do primeiro tempo, Doherty bisou no jogo e restabeleceu o empate.

O golo da vitória teve assinatura portuguesa, apontado por Ivan Cavaleiro aos 62 minutos de jogo.

Outros resultados:

Brentford 3-1 Barnet

Newport 2-0 Middlesbrough

QPR 2-0 Portsmouth