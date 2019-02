António Costa: “Se for necessário, iremos usar a requisição civil” na greve dos enfermeiros

O primeiro-ministro, António Costa, garante que vai “usar todos os meios legais ao nosso alcance” para travar o que considera ser a greve “selvagem” dos enfermeiros.

Em entrevista à SIC, o chefe do Governo garante que, “se for necessário, iremos usar a requisição civil”, apesar de admitir que os juristas têm interpretações distintas.

"Não queremos escalada de tensão, queremos agir com a firmeza necessária, mas com justiça. Chegámos ao limite do que podíamos aceitar", sublinha.

António Costa considera que a Ordem dos Enfermeiros, e em particular a bastonária, têm violado a lei das ordens ao apelarem à greve.

"Iremos comunicar às autoridades judiciárias posições que manifestam a violação da lei das ordens profissionais", afirmou.

António Costa fez depois questão de separar águas entre os profissionais de enfermagem, afirmando que o seu executivo não confunde "a vida dos enfermeiros e da sua indispensabilidade ao SNS com a posição de alguns dirigentes sindicais, ou da Ordem" dos Enfermeiros.