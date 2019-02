Lito Vidigal suspenso por 16 dias

Lito Vidigal, novo treinador do Boavista, foi suspenso 16 dias pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, após expulsão na estreia frente ao Feirense.

De acordo com o mapa de castigos, o treinador "saltou, gesticulou e entrou no terreno de jogo, não tendo sido possível à equipa de arbitragem ouvir as palavras proferidas".

O novo treinador pagará ainda 765 euros de castigo e não poderá estar no banco nas próximas duas partidas do Boavista, frente ao Santa Clara e Chaves.