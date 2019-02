​Criança de 10 anos entra em escola de Elvas com pistola

Uma criança de 10 anos entrou esta terça-feira numa escola de Elvas, no distrito de Portalegre, com uma pistola de calibre 6.35, mas sem munições, disse à agência Lusa o comandante da esquadra da PSP.



De acordo com o subcomissário David Gomes, após o rapaz ter entrado com a arma na Escola Básica de Santa Luzia, cerca das 12h20, os colegas alertaram um funcionário do estabelecimento de ensino para a situação, sem se registar "nenhum problema".

"Os colegas aperceberam-se da arma e informaram um funcionário, que, por sua vez, contactou com a professora, a qual fez a ponte com a direção da escola e a PSP", relatou o responsável policial.

A PSP, através dos agentes afetos ao programa Escola Segura, apreendeu a arma, o menor foi identificado e a família informada da situação.

"A arma está apreendida no âmbito do processo", referiu o comandante da esquadra da PSP, indicando que o expediente vai ser comunicado ao Ministério Público de Elvas, que "entenderá em que moldes vai proceder".

O subcomissário David Gomes disse ainda que, desde que assumiu o comando da esquadra de Elvas há dois anos, esta "é a primeira situação com alguma gravidade" registada num recinto escolar da cidade raiana.

"É uma situação isolada, no entanto vamos tomar atenção a esta escola e ter um policiamento mais reforçado no sentido de se evitarem estas situações", garantiu.