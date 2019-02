Miguel Layún, antigo lateral do FC Porto, confessa que recebeu um convite da Lazio no mercado de inverno, mas preferiu regressar ao México, onde assinou pelo Monterrey. Em declarações à FOX Sports, o mexicano de 30 anos explica o interesse do clube italiano:

"A Lázio fez muita força para me levar. Entraram em contacto com o meu representante e contactaram um companheiro italiano do Villarreal, porque queriam saber mais sobre mim. Sondaram-me e queriam muito levar-me para Itália".

Layún representou o FC Porto entre 2015 e 2017, e somou um total de 80 jogos e 11 golos. Em 2017/18, foi emprestado ao Sevilha para a segunda metade da temporada e assinou em definitivo pelo Villarreal no último verão. Depois de meia época, decidiu regressar ao México, e explica a decisão:

"A ideia de voltar ao México num bom momento de forma sempre esteve na minha cabeça, não queria que acontecesse apenas na reta final da carreira, com um bom contrato".