Postura do Governo face aos enfermeiros é "profundo ataque ao direito à greve", diz UGT

A UGT criticou esta terça-feira as recentes declarações da ministra da Saúde e do primeiro-ministro sobre a greve dos enfermeiros às cirurgias, caracterizando-as como "um profundo ataque ao exercício legítimo do direito à greve".

Em comunicado, a central sindical condena o que classifica como um "clima de ameaça e de suspeição", garantindo ao mesmo tempo que "os sindicatos têm revelado sempre vontade e capacidade para negociar e atingir consensos e compromissos".

A UGT defende ainda que "cabe à ministra da Saúde e a todo o Governo pôr termo a um crescente e sempre indesejável clima de conflitualidade social", com vista a "iniciar um esforço sério de negociação com os sindicatos".