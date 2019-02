Filipe Martins confiante na manutenção do Feirense

Filipe Martins, novo treinador do Feirense, falou pela primeira como técnico dos fogaceiros, que atravessam um momento complicado na I Liga. O técnico acredita na manutenção, apesar do último lugar na tabela:

"As primeiras impressões são claramente positivas. O Feirense é um clube muito organizado, cada um sabe as suas funções e encontrei a base que nos vai levar ao sucesso. Vamos conseguir. Não me sentiria bem se tivesse esta oportunidade e me escondesse. Foi isso que passei ao grupo. Não podemos estar receosos de nada".

O primeiro desafio de Filipe Martins não poderia ser mais complicado, com a receção ao Sporting no domingo. O novo técnico pede o apoio dos adeptos para conseguir um bom resultado: "Peço aos adeptos que não desconfiem de nada. A força deles vai dar muito alento".

Filipe Martins deixou o Mafra no quinto lugar da II Liga, e ruma agora ao Feirense, último classificado do primeiro escalão, com apenas 14 pontos em 20 jornadas disputadas.