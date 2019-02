A três meses das europeias, Di Maio encontra-se com Coletes Amarelos em França

O vice-primeiro-ministro de Itália, Luigi Di Maio, encontrou-se esta terça-feira com um dirigente do movimento Coletes Amarelos em França, para manifestar o seu apoio à causa, no que está a ser lido como uma provocação direta ao Presidente francês, Emmanuel Macron.

Di Maio, que lidera o partido "anti-sistema" MoVimento 5 Estrelas, encontrou-se com Christophe Chalencon perto de Paris esta manhã. Chalencon é um dos organizadores do movimento Coletes Amarelos no sul de França.

Em comunicado, o gabinete do vice do Governo italiano avançou que na reunião esteve ainda presente Alessandro Di Battista, um influente membro do 5 Estrelas.

Os interlocutores concordaram sobre as "várias posições e valores comuns que estão no centro de tantas batalhas dos cidadãos [sobre] direitos sociais, democracia direta e o ambiente", lê-se no mesmo documento, onde é acrescentado que o clima das conversações foi de "grande entusiasmo".

A visita de Di Maio acontece a cerca de três meses das eleições europeias, marcadas para maio, o que não é uma coincidência.

O vice-primeiro-ministro italiano já fez saber que pretende angariar apoios e aliados por toda a União Europeia e foi nesse sentido que, há um mês, declarou publicamente o seu apoio aos Coletes Amarelos, um movimento que tem gerado grande instabilidade em França e que tem como um dos principais alvos de críticas o Presidente Macron, que Di Maio tem atacado repetidamente por causa das suas políticas de imigração e de outra índole.

Quando Di Maio aplaudiu os Coletes no mês passado, França respondeu-lhe que prestasse antes atenção aos seus próprios problemas.

"A prioridade do governo italiano deve ser garantir o bem-estar do povo italiano", declarou a ministra francesa para os Assuntos Europeus, Nathalie Loiseau, em Bruxelas face aos comentários de Di Maio. "Não creio que os Coletes Amarelos tenham alguma coisa a ver com o bem-estar dos italianos."