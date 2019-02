Vitória de Guimarães

Júlio Mendes não está surpreendido com o rendimento de Joseph

05 fev, 2019 - 16:23 • Redação

Presidente do Vitória de Guimarães falou sobre as boas exibições do médio ganês de 24 anos e explicou as movimentações do clube no mercado de transferências, no qual saíram sete jogadores e entrou apenas um.