FC Porto prepara Moreirense sem Marega

Moussa Marega é a principal ausência no regresso aos trabalhos do plantel do FC Porto, que arrancou esta terça-feira a preparação para o jogo da 21ª jornada da I Liga, no terreno do Moreirense.

O avançado maliano lesionou-se sozinho na última partida, em Guimarães, e o clube confirmou uma rotura muscular na coxa, lesão que deve afastar o maliano da competição durante pelo menos duas semanas.

O plantel do FC Porto arrancou a preparação para a deslocação a Moreireira de Cónegos, depois de uma folga dada por Sérgio Conceição na segunda-feira. Para além de Marega, Aboubakar e Marius também figuram no boletim clínico.

Os dragões voltam a treinar na quarta-feira, às 16h00, no Olival. O Moreirense-FC Porto está marcado para sexta-feira, às 20h30, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.