Mafra anuncia substituto de Filipe Martins

O Mafra anunciou o regresso do treinador Filipe Pedro para liderar a equipa, após a saída de Filipe Martins para o Feirense.

O técnico de 31 anos era um dos adjuntos do antigo treinador do Mafra, e deixou o clube há menos de duas semanas para comandar o Casa Pia, do Campeonato de Portugal. Com a saída de Filipe Martins, o Mafra fez regressar o Filipe Pedro, que apenas orientou a equipa lisboeta em dois jogos.

Filipe Pedro arrancou a carreira de treinador em 2008, e foi treinador adjunto nas camadas jovens do Sporting.

Entre 2015 e 2018 fez parte da equipa técnica do Estoril e chegou a orientar a equipa interinamente durante duas partidas na temporada passada, após o despedimento de Pedro Emanuel e antes da chegada de Ivo Vieira.