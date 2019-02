Nove mulheres mortas num mês é “preocupante”. Governo vai debater violência doméstica

Ainda esta semana, o Governo reúne-se com a Procuradoria-Geral da República para avaliar o que está a correr menos bem no combate à violência doméstica. A informação é avançada à Renascença pela secretária de Estado para a Igualdade.

“Vamos fazer esta semana uma reunião com o ministro da Administração Interna, com a ministra da Justiça, a procuradora-geral da República, a ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, eu própria e a Equipa de Análise de Homicídio no sentido de fazermos uma avaliação, conseguir compreender melhor esta incidência”, revela Rosa Monteiro nesta terça-feira, dia em que se soube que o número de mortes de mulheres, vítimas de violência doméstica, disparou para o dobro, comparado com igual período do ano passado.

Segundo o Observatório de Mulheres Assassinadas, só no início deste ano já morreram nove mulheres nestas circunstâncias. Durante o ano de 2018, foram assassinadas 28 mulheres e, ainda segundo dados do Observatório da UMAR (União de Mulheres Alternativa e Respostas), "503 mulheres foram mortas em contexto de violência doméstica ou de género" entre 2004 e o final de 2018.

“São números preocupantes”, reconhece a secretária de Estado.

“Já estamos a analisar estes números desde a semana passada. Aliás, desde há duas semanas, quando já se verificava um aumento destes homicídios. Estamos a recolher informação, porque são processos muito recentes que estão ainda em averiguação e análise pela Polícia Judiciária”, sublinha à Renascença.

É, por isso, prematuro tirar conclusões. “Não conhecemos os casos, não sabemos se estas mulheres procuraram e estavam realmente referenciadas”, diz. “Nós temos uma monitorização permanente e atual, uma forte relação com a sociedade civil e com associações como a APAV, portanto, é precoce dizer-se o que determinou estes casos em concreto, porque não há dados oficiais. São casos muito recentes”, reforça.