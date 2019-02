Domingo era uma final, amanhã vai ser diferente, diz Lage

Na véspera do segundo jogo contra o Sporting no espaço de poucos dias, o treinador do Benfica, Bruno Lage, avisa os jornalistas que o desafio da taça não vai ser uma mera repetição do que se passou em Alvalade, onde o Benfica venceu de forma categórica.

Questionado pelos jornalistas sobre se esperava que o jogo fosse mais cauteloso e fechado, Bruno Lage admitiu que ainda não sabia. “O que sei é que vai ser diferente. Encarámos o último com uma final porque no campeonato não tínhamos espaço de manobra para perder mais pontos. Este é diferente, porque é um dérbi mas não é decisivo, por isso só por si vai ser um jogo diferente”, afirmou.

O treinador rejeita ainda a ideia de que o jogo de domingo tenha sido fácil para o Benfica. “As facilidades partem da vossa análise de olhar para o resultado, mas foi um jogo muito difícil e competitivo. Acabou por sorrir a vitória, fruto do nosso trabalho e de 90 minutos de muita qualidade, sobretudo os primeiros 40”, disse.

Lage nega, por isso, que haja qualquer deslumbramento da parte dos seus jogadores. “O mais importante, para nós, é manter o equilíbrio. Quando perdemos com o FC Porto ficámos tristes, mas não podemos ficar demasiado preocupados, temos de voltar a trabalhar. Com o Sporting ficámos felizes, mas é a mesma coisa”, disse, acrescentando que este Benfica tem confiança e qualidade e que isso lhe dá “alguma tranquilidade”.

Em conferência de imprensa de antevisão do jogo da Taça, que se realiza às 20h45 de quarta-feira, no Estádio da Luz, Lage referiu a dificuldade de preparar jogos de três em três dias e comparou com a época de exames.

“Isto é como sair de um exame, ter apenas três dias até ao próximo e não conseguir estudar. Tente fazer isso e veja a nota que vai ter”, lamentou Bruno Lage, acrescentando que quando não se consegue treinar “há coisas que se perdem”.

Oportunidades e desenhos animados

Apesar das dificuldades e da falta de tempo para trabalhar, a proximidade das datas apresenta também uma oportunidade. “Para o Sporting é uma oportunidade de dar uma imagem diferente, não podemos esquecer que há 15 dias foi considerado o campeão de Inverno, por isso e pela sua grandeza é um adversário muito difícil. Para nós é uma oportunidade de continuar a mostrar o nosso trabalho”.

Depois de confirmar que Fejas e Jonas continuarão de fora na quarta-feira, Bruno Lage foi questionado sobre o valor de João Félix. O treinador riu-se da pergunta e disse que já se tinha rido ao ver a capa de um jornal desportivo, que fixa o valor de uma futura transferência do jovem craque em 120 milhões de euros.

“Vou-lhe responder da seguinte maneira. O meu filho Jaime tem três anos e quando cheguei a casa ontem estava a ver o Canal Panda. Perguntei-lhe se estava a ver os ‘Super Wings’, que são os desenhos animados porreiros de que ele gosta, e ele respondeu que já não se chamam ‘Super Wings’, agora chamam-se ‘Super Wings Equipa’, porque trabalham em equipa.”

“Porreiro. Já estão a educar os miúdos de três anos para que nada se faz sozinho, só em equipa. Temos de estar ligados uns aos outros para trabalhar em equipa”, concluiu Bruno Lage.