Keizer quer ganhar na Luz para esquecer “grande desilusão” de domingo

Marcel Keizer referiu-se várias vezes à derrota com o Benfica do passado domingo, em jogo a contar para o campeonato, como uma “grande desilusão”. A sua missão, diz, é ajudar os jogadores a recuperar física e mentalmente para tentar recuperar a imagem do Sporting no jogo de amanhã na Luz, para a Taça.

“Foi uma grande desilusão. É preciso recuperar, mas leva mais do que um dia. Tentámos fazê-lo e estaremos prontos para o jogo de amanhã”, disse o treinador, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo da Taça.

Sem desdramatizar o peso da derrota sofrida contra o Benfica em casa, Keizer lembrou que a sua equipa venceu recentemente a Taça da Liga, derrotando o FC Porto e o Sporting de Braga, por isso não está em causa que sabe jogar bem futebol.

“A nossa equipa sofreu uma grande derrota. Mas antes ganhámos a Taça da Liga, contra Braga e Porto, portanto isso não quer dizer que não sabemos jogar futebol. Temos de recuperar. Não dá para mudar uma equipa em dois ou três meses, não é possível. Temos de dar passos. Os jogadores querem jogar e fazer um bom jogo amanhã, isso mostra o carácter deles”, concluiu.

Keizer confirmou ainda que Frederico Varandas foi ao balneário falar com os jogadores depois da derrota contra o Benfica. “O Presidente falou com os jogadores, não tanto sobre futebol, mas sobre o clube e as suas ideias para este projeto. Temos de dar passos, mas às vezes damos passos atrás e agora temos de recuperar e mostrar o que valemos”, explicou aos jornalistas.

Recusando-se a dar indicações sobre o 11 a apresentar na Luz, o treinador admitiu que vai ter mudanças e reconheceu que o Sporting até pode ficar satisfeito na quarta-feira com um resultado que para o campeonato seria uma desilusão, pois em abril haverá ainda uma segunda mão em Alvalade. Ainda assim, sublinhou, “para nós é importante conseguir um bom resultado amanhã”.

A convocatória para o jogo da Taça, na Luz, será divulgada esta terça-feira à tarde, por volta das 17h.