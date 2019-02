Secretário de Estado Adjunto e da Saúde suspende relações institucionais com a Ordem dos Enfermeiros

O secretário de Estado Adjunto da Saúde (SEAS), Francisco Ramos, "suspendeu temporariamente as relações institucionais com a Ordem das Enfermeiros (OE)". A informação foi prestada à Renascença por fonte do gabinete do secretário de Estado.

A situação "foi comunicada em reunião com a Bastonária Ana Rita Cavaco e com o vice-presidente, Luís Barreira", informa o comunicado.

"A decisão tem por base as posições que têm sido tomadas pela Bastonária da OE em sucessivas ocasiões e, em particular, no que diz respeito à greve 'cirúrgica', que tem vindo a apoiar publicamente, incentivando à participação dos profissionais", lê-se também na nota.

O comunicado adianta que a paralisação dos enfermeiros ""tem vindo a afetar vários centros hospitalares do Serviço Nacional de Saúde e, desde dia 31 janeiro, já levou ao cancelamento de mais de 650 cirurgias".