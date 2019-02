Álvaro Magalhães no Farense para "dar alegrias" aos adeptos

Álvaro Magalhães é o novo treinador do Farense. Sucede a Rui Duarte que não resistiu a cinco jogos consecutivos sem vencer.

O antigo internacional português assinou contrato até ao fim desta época com mais uma de opção e chega ao Algarve focado no objetivo de recolocar o Farense na rota dos bons resultados.

"Pela experiência que temos, não vai ser fácil. Mas sei que a estrutura do Farense me vai dar todas as condições para realizar um bom trabalho. A Segunda Liga é muito competitiva e recheada de boas equipas e bons jogadores. A massa associativa do Farense adora futebol e quer ver o seu clube num lugar mais acima do que está, neste momento. Não quero pensar já na próxima temporada, a prioridade é para o imediato, para este momento que vivemos. Quero trabalhar a equipa e conseguir já bons resultados que moralizem os jogadores. Venho para dar alegrias aos adeptos, esse é o objetivo principal", referiu em entrevista a Bola Branca.

O técnico de 58 anos está fora do ativo desde 2016/17, quando deixou o Gil Vicente. Magalhães já orientou o Santa Clara, Vitória de Guimarães, Estrela da Amadora, Naval, Olhanense, Feirense, Sporting da Covilhã, Tondela e foi técnico adjunto do Benfica entre 2003 e 2005.