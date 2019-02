Mourinho vai cumprir um ano de pena suspensa por fraude fiscal em Espanha

José Mourinho aceitou uma pena suspensa de um ano, no processo em que era acusado de fraude fiscal, em Espanha.



O ex-treinador do Real Madrid, que se encontra sem clube desde que saiu do Manchester United, era acusado de fuga aos impostos entre 2011 e 2012, no valor de cerca de 3,3 milhões de euros, relativos a direitos de imagem.

Segundo a imprensa internacional, Mourinho aceitou ainda pagar uma multa de perto de dois milhões de euros.

A solução encontrada por Mourinho assemelha-se à seguida por Cristiano Ronaldo e outras figuras do futebol, também acusados de não pagar os impostos que deviam quando atuavam no campeonato espanhol. No caso de Ronaldo a pena suspensa foi de dois anos.