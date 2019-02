Encontrado morto suspeito de matar filha e sogra

Foi encontrado morto o homem suspeito de ter assassinado a filha de dois anos e a sogra. A informação foi confirmada à Renascença por fonte da Polícia Judiciária.

A mesma fonte não especificou o local, mas vários órgãos de comunicação social revelam que o corpo foi encontrado em Castanheira de Pera, no distrito de Leiria, de onde era natural.

A filha do suspeito foi encontrada morta esta terça-feira de manhã, dentro do porta-bagagens de um carro, no Seixal, distrito de Setúbal.

O pai da criança é também o principal suspeito de ter assassinado a sogra, uma mulher com cerca de 60 anos encontrada no interior da residência, na Cruz de Pau, concelho do Seixal. De acordo com a polícia, o alerta foi dado cerca das 8h30 por moradores do prédio, na Rua do Minho, para um caso de violência doméstica, que terminou com o esfaqueamento da vítima.

Alguns órgãos avançam que o homem estava numa batalha legal pela filha com a ex-mulher, filha da vítima mortal de 60 anos.