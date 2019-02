“Há muita solidão, mesmo dentro das famílias”

É no meio da agitação da cidade que funciona o “Gabinete de Escuta”. Instalado na Igreja do Sagrado Coração de Jesus, bem perto do Marquês de Pombal, está aberto a todos, independentemente da sua condição social, sexo ou religião. Fernando Sampaio, padre, psicólogo, e coordenador nacional das capelanias hospitalares, foi um dos impulsionadores do Gabinete. Sabia bem, das suas atividades diárias, que fazia falta um serviço assim. “A ideia de criar o ‘Gescuta’ surgiu da perceção que uma série de capelães, e outras pessoas ligadas à saúde, tinham da necessidade de criar um espaço onde as pessoas pudessem ir conversar, serem escutadas, face a pequenas dificuldades. Somos escutadores”.

O modelo seguido foi o que já conhecia de Espanha, onde é feita formação nesta área com os padres camilianos. Por lá já existem “mais de 30, não gabinetes, mas ‘Centros de Escuta’, quer ligados aos camilianos, quer ligados a igrejas ou a associações”, diz à Renascença. E lá, como cá, não há só sacerdotes envolvidos. “Há psicólogos, psiquiatras, pessoas que são formadas para o efeito. Esse é um aspeto muito importante, a formação específica para se fazer relação de ajuda”.

Mas, o que é afinal o “Gabinete de Escuta”? Não é um confessionário, mas também não é um consultório médico. “A relação de ajuda não é uma relação entre profissional de saúde e doente”, explica a psiquiatra Margarida Neto, coordenadora técnica do projeto.

“O que nós pretendemos fazer é uma escuta ativa perante um problema, um sofrimento, uma angústia que a pessoa nos apresenta, com confidencialidade, obviamente. A relação de ajuda é devolver à pessoa a sua capacidade de, por ela mesma, encontrar a solução para os seus problemas. Isto chama-se uma relação de ajuda. Não somos nem conselheiros, nem psicólogos, nem psiquiatras, e perceber isto é muito importante”, acrescenta.

“É verdade que o Gabinete está numa igreja, porque nos cederam o espaço, mas sempre o imaginei no meio de um centro comercial”, confidencia esta responsável, para quem é óbvia a necessidade que as pessoas hoje têm de conversar, de ser escutadas. “Num mundo de novas tecnologias, tenho para mim que há cada vez mais dificuldade nas pessoas serem ouvidas”. E há cada vez mais solidão e isolamento social.

Sandra Chaves Costa é outra das responsáveis pelo “Gabinete de Escuta”. Com mestrado em “counselling”, também recebeu formação específica em Madrid. É uma das seis pessoas que semanalmente se predispõe a escutar quem procura este serviço. E, em dois anos e dois meses, já foram muitos. “Desde a abertura, em novembro de 2016, até dezembro de 2018, o ‘Gescuta’ recebeu 251 contactos iniciais, que resultaram no acompanhamento de 167 pessoas”, avança à Renascença. As mulheres foram quem mais procurou ajuda. “Foram cerca de 80%, mais de dois terços tinham 55 anos ou mais, e 44% estavam acima dos 65 anos”. Eram na maioria casadas, em situação de reforma, em 14% dos casos estavam em situação de viuvez.

Mas, houve um dado que os responsáveis do Gabinete não esperavam. “Verificámos, com alguma surpresa, que cerca de 40% das pessoas que nos procuraram tinham um grau de licenciatura académica. Como o apoio é gratuito, poderíamos pensar que quem recorreria a este serviço seriam pessoas mais carenciadas do ponto de vista financeiro, e até com menos habilitações literárias. Não foi esse o caso”.

“Há solidão dentro das próprias famílias”

Os problemas que levam as pessoas até ao “Gescuta” estão devidamente identificados. “Um terço das pessoas que nos procuraram foi por problemas de ansiedade, stress, angústia, tristeza ou depressão, resultado de alguma situação traumática no relacionamento com outras pessoas. O segundo problema foi o de índole espiritual –

crises existenciais com perda de sentido para a vida, ou questões relacionadas som situações de doença, luto, solidão e depressão, com forte desinteresse pela vida, especialmente numa população mais idosa”, revela ainda Sandra Chaves Costa.

O padre Fernando Sampaio lembra que à medida que se envelhece muitos destes problemas juntam-se. “É o fim da carreira, as questões do 'o que é que eu vou fazer agora?', 'para que serve agora a minha vida?’, no fundo um certo desânimo e angústia face ao futuro”. Já Margarida Neto diz que tem atendido “alguns problemas relacionais, e uma certa solidão dentro da própria família. Os conflitos calados, onde fica um ressentimento, as pessoas novas que chegam à família, os genros, as noras. As pessoas muitas vezes não têm espaço mesmo para conversar”.

Sempre que o problema tem outros contornos, do foro psicológico, reencaminham. “Na questão da depressão, da tristeza mais pesada, de que tenho apanhado alguns casos, pergunta-se sempre se vai ao psiquiatra, ou psicólogo, se já disse ao médico de família. Muitas vezes sim, mas já apanhei pessoas que se queixam de não haver tempo nas consultas, ‘Eu não falo disto com o meu médico', dizem. É uma pena as pessoas não se sentirem escutadas. Muitas vezes fica-se pelos remédios”, lamenta a médica. “Também já tenho ouvido isso, que a pressa da consulta não permite que a pessoa desabafe os problemas”, acrescenta o padre Fernando Sampaio, que reconhece que mesmo em relação aos sacerdotes também há queixas de “falta de tempo” para ouvirem quem os procura. “Nem sempre ao nível de Igreja a pessoa encontra espaço para ser escutada. Aqui encontra isso”.