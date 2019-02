Sobe para 10 mortos no incêndio em Paris. Uma mulher foi detida

Um incêndio num prédio residencial esta madrugada em Paris, França, provocou a morte de dez pessoas e ferimentos em 36, das quais seis bombeiros.

O fogo deflagrou num edifício de oito andares dos anos 70, no 16.º arrondissement da capital francesa, considerada uma zona chique de Paris.

As autoridades suspeitam que o incêndio, combatido por mais de 200 operacionais durante cerca de seis horas, foi um ato criminoso e detiveram uma mulher.



O procurador de Paris, Remy Heitz, afirmou que “a investigação está apenas a começar” e que ainda é muito cedo para determinar a causa do incêndio, mas que os dados preliminares apontam para um ato criminoso. A suspeita, que vive no prédio que ardeu, foi detida perto do local, acrescentou.

Os operacionais ainda conseguiram retirar cerca de 50 pessoas que se encontravam no prédio de oito andares.



Às sete da manhã ainda decorriam os trabalhos de rescaldo efetuados por 250 bombeiros.

Os serviços consulares portugueses estão a acompanhar a ocorrência. O Consulado de Paris está em contacto com cidadãos portugueses e com as autoridades francesas. Ao que a Renascença apurou, até ao momento, não há informação de portugueses afetados pelo incêndio.





[Notícia atualizada às 10h00]