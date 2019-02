Venezuela impede entrada malas diplomáticas. GOEs regressam a Portugal

Oito elementos do Grupo de Operações Especiais (GOE) da PSP terão regressado a Portugal depois de as autoridades venezuelanas terem impedido o desembarque das malas diplomáticas no aeroporto de Caracas, avança a RTP.



Na bagagem seguiam as armas dos agentes que integravam a missão de reforço de proteção das instalações da embaixada e do consulado na Venezuela.

Contactado pela Renascença, o Ministério dos Negócios Estrangeiros não comenta a notícia.

Os oito elementos dos GOE tinham chegado no domingo a Caracas, numa altura em que o país vive um braço de ferro político entre o Presidente interino, Juan Guaidó, e o Presidente de facto, Nicolas Maduro.

Esta segunda-feira, Portugal e vários países europeus reconheceram Juan Guaidó como Presidente interino encarregue de convocar eleições livres e justas.