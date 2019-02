O Farense anunciou, esta segunda-feira, a rescisão amigável de contrato com o treinador Rui Duarte, após os recentes maus resultados do clube algarvio. Bola Branca sabe que Álvaro Magalhães é o favorito para assumir o cargo.

O técnico de 40 anos estava no cargo desde 2016 e conseguiu a subida ao segundo escalão na temporada passada. O Farense arrancou bem a temporada de regresso à II Liga, mas os cinco jogos consecutivos sem vencer e a descida ao 10º lugar da tabela ditaram a saída.

Álvaro Magalhães é o favorito da direção do clube algarvio para liderar a equipa. O técnico de 58 anos está fora do ativo desde 2016/17, quando deixou o Gil Vicente. Magalhães já orientou o Santa Clara, Vitória de Guimarães, Estrela da Amadora, Naval, Olhanense, Feirense, Sporting da Covilhã, Tondela e foi técnico adjunto do benfica entre 2003 e 2005.