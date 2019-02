Ladrões entraram pelo esgoto para assaltar banco belga

Um grupo de ladrões protagonizou um audacioso e discreto assalto a um banco de Antuérpia, na Bélgica, através do sistema de esgotos.



Os assaltantes conseguiram entrar na caixa forte do BNP Paribas Fortis e esvaziaram três dezenas de cofres usados pelos clientes para guardar joias ou dinheiro.

Quando a polícia chegou ao local encontrou um buraco no chão da caixa forte e um túnel até ao sistema de esgotos da cidade.

As primeiras investigações sugerem que os ladrões começaram por escavar um túnel num prédio do outro lado da rua até aos esgotos. Depois, fizeram outro buraco para entrarem no banco sem serem detetados.

O alerta foi dado no domingo, de madrugada, pela empresa de segurança do banco. Quando a polícia chegou ao local, o alarme estava a tocar e a porta do cofre estava fechada.

O assalto aconteceu numa zona de Antuérpia conhecida como quarteirão dos diamantes, que em 2003 foi alvo do “roubo do século”, quando joias no valor de 100 milhões de dólares foram levadas de um cofre.

O banco ainda não reagiu publicamente ao assalto deste fim de semana. Esta segunda-feira, clientes preocupados com os seus bens deslocaram-se ao local.