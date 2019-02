5 de fevereiro, dia de aniversário de craques do futebol

5 de fevereiro é uma data fadada para o nascimento de grandes estrelas do futebol mundial. Cristiano Ronaldo nasceu a 5 de fevereiro de 1985, no Funchal. O craque português completa 34 anos, mas não é o único que faz anos nesta terça-feira.

Neste dia também está de parabéns Neymar. O brasileiro nasceu em Mogi das Cruzes, município do Estado de São Paulo, a 5 de Fevereiro de 1992, e completa 27 anos. Por sua vez, Carlos Tévez, ídolo do futebol argentino, faz 35 anos.



Há mais de um século que o 5 de fevereiro assinala o nascimento de grandes nomes do futebol mundial. Em 1910, foi o caso de Francisco Varallo. O argentino, avançado vice-campeão do mundo em 1930, só em 2008 foi destronado por Martin Palermo como goleador máximo da história do Boca Juniors. Francisco Varallo faleceu com 100 anos, em 2010, na sua terra natal, La Plata.

5 de fevereiro de 1932 foi a data de nascimento de Cesare Maldini, em Trieste, no nordeste de Itália. O carismático jogador foi defesa do AC Milan, onde foi tetracampeão. Como treinador, levou a seleção italiana até aos quartos de final do Mundial de França, em 1998. Cesare Maldini faleceu em 2016, com 84 anos.

Na Roménia, faz 54 anos um dos maiores jogadores da história do país, Gheorghe Hagi, que ficou conhecido como o “Maradona dos Cárpatos". Entre os treinadores, o sueco Sven-Goran Eriksson que venceu três campeonatos pelo Benfica, faz hoje 71 anos.

Em Portugal, três defesas sopram as velhas

Na I Liga portuguesa, há três aniversariantes neste dia 5 de Fevereiro: Bruno Viana, do Sporting de Braga, faz hoje 24 anos. Nasceu em Macaé, no Brasil. O seu compatriota Lucas Áfrico, jogador do Marítimo, nasceu na mesma data, em São Paulo. Já o mexicano do Feirense António Briseño, natural de Guadalajara, completa hoje 25 anos.