Moreirense vence Belenenses e sobe ao quinto lugar

O Moreirense venceu por 1-0 no terreno do Belenenses e aproveitou o empate do Vitória de Guimarães para se isolar no quinto lugar da I Liga.

O golo solitário da equipa de Ivo Vieira foi apontado pelo avançado uruguaio David Texeira, aos 70 minutos de jogo, numa bela finalização à entrada da área.

O jogo foi disputado no Estádio do Bonfim, em Setúbal, casa emprestada ao Belenenses após proibição da utilização do Estádio do Jamor por parte da Liga de Clubes, devido ao mau estado do relvado.

Os cónegos aproveitaram o empate do Vitória de Guimarães frente ao FC Porto e subiram ao quinto lugar, com 34 pontos, mais dois do que o rival da cidade de Guimarães. O Moreirense está a cinco pontos do quarto classificado, o Sporting.

Na próxima jornada, o Moreirense vai receber o FC Porto, na sexta-feira. Já o Belenenses volta a jogar no Bonfim, frente ao Vitória de Setúbal.