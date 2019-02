Liverpool empata contra o West Ham e vê Manchester City aproximar-se

O Liverpool empatou, esta segunda-feira, a uma bola no terreno do West Ham e vê o Manchester City aproximar-se na liderança da Premier League.

Os "reds" entraram a vencer com um golo de Sadio Mané aos 22 minutos da partida. O golo do empate não tardou, e o West Ham restabeleceu a igualdade aos 28 minutos, por Michail Antonio.

Com este resultado e a vitória do Manchester City no domingo, os "citizens" encurtam para três os pontos de diferença para o primeiro lugar da Premier League.