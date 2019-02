Casillas lamenta oportunidades desperdiçadas em Guimarães

Iker Casillas, guarda-redes do FC Porto, recorreu à rede social Twitter para reagir ao empate no terreno do Vitória de Guimarães. O espanhol lamentou as oportunidades desperdiçadas e quer voltar às vitórias já na próxima partida:

"Ontem não conseguimos a vitória. Tivemos muitas ocasiões, mas não conseguimos marcar. Olhamos para o jogo seguinte como o objetivo principal. A nossa ideia é voltar a ganhar", pode ler-se.



Os dragões voltam aos relvados na sexta-feira, no terreno do Moreirense, em jogo a contar para a 21ª jornada da I Liga.