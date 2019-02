Nakajima: "Al Duhail? Não pensei em dinheiro, fama, ou nível da liga"

Shoya Nakajima explicou no seu blog oficial as razões que o levaram a trocar o Portimonense pelo Al Duhail, do Catar. Na publicação, o avançado japonês confessa que foi sua a vontade de rumar ao clube catari:

"Quando pensei na transferência, não pensei em dinheiro, fama, ou nível da liga, pensei em encaixar-me no plantel, e se o meu estilo de jogo se iria adequar. Ir para uma equipa muito famosa não significaria nada se não me conseguisse adaptar".

O japonês chegou a ser associado a clubes nas principais ligas europeias, mas desvalorizou a possibilidade de jogar na Liga dos Campeões:

"Chegar a um clube grande não é um passe essencial para mim nesta altura. Jogar na Liga dos Campeões é o sonho de criança, mas não me interessa tanto agora. Para mim sinto-me melhor a jogar em equipas como o Portimonense e Al Duhail. Tenho a certeza que vou ser feliz no Catar com a minha mulher e os meus cães".

Nakajima deixou ainda um agradecimento especial ao Portimonense, clube que representou uma temporada e meia: "O clube sempre me tocou e tratou-me da melhor forma. São memórias incríveis que vou guardar e é um clube que penso voltar a representar no futuro".