Tribunal chumba contrato do projeto Matadouro do Porto

O Tribunal de Contas (TdC) chumbou o contrato do projeto para o antigo Matadouro do Porto, na zona da Campanhã. A autarquia acusa os juízes de “extravasarem competências”.



O presidente da Câmara do Porto acusou esta segunda-feira o Tribunal de Contas de "matar o projeto" do Matadouro com a recusa do visto prévio à empreitada, numa "intromissão inadmissível" que "extravasa competências", sem acolher "a separação de poderes".

"A separação de poderes não é acolhida pelo Tribunal de Contas [TdC]. Este tribunal entende que pode extravasar as suas competências e tomar as suas decisões de acordo com uma perspetiva política, diria ideológica, que não encontra fundamento legal ou constitucional. O que deve preocupar o TdC não são as questões que se prendem com a oportunidade da escolha, mas o cumprimento da estrita legalidade da despesa" que, no caso, é claramente definida, concreta e balizada pelo concurso e contrato e "indubitavelmente menor do que qualquer alternativa", afirmou o independente Rui Moreira em conferência de imprensa na Câmara do Porto.

O autarca revelou que a autarquia "não deixará de apresentar recurso" relativamente ao projeto que é um 'game changer [alavanca de mudança]' da cidade e do país, pedindo ao Presidente da República, ao Parlamento e ao Governo que percebam ser impossível "governar uma cidade cumprindo a palavra dada ao eleitor se se continuar a permitir que órgãos não eleitos extravasem as suas funções e violem o princípio da separação de poderes".

"Estamos sempre disponíveis para ter ajuda. Estamos a pedir ajuda. É um pedido para que o Presidente da República, o Parlamento e Governo olhem para o que já foi referido na cimeira de Sintra relativamente à questão dos vistos prévios", explicou Rui Moreira, quando questionado pelos jornalistas sobre o apelo.

Tribunal justifica chumbo com "ilegalidades"

O Tribunal de Contas (TdC) invoca “ilegalidades” para recusar o visto "ao contrato de empreitada" da Empresa Municipal (EM) Go Porto para a reconversão e exploração do Antigo Matadouro Industrial do Porto, uma obra de dois anos e 40 milhões de euros.

Em causa está a adjudicação à Mota Engil, vencedora do concurso público lançado pela Câmara do Porto, da "reconversão e exploração" do antigo matadouro, na freguesia de Campanhã, ali instalando "empresas", museus (o Museu da Indústria ficará lá sediado), reservas de arte, auditórios, espaços expositivos e equipamentos sociais".

Numa nota de imprensa enviada à Lusa, o tribunal esclarece que o acórdão que recusou o visto ao contrato de empreitada para a reconversão e exploração do Matadouro "limitou-se a apreciar, no exercício das competências do TdC, a legalidade do procedimento e a violação de normas e princípios legais que impunham a recusa de visto", sem "quaisquer juízos sobre conveniência ou oportunidade da decisão de contratação ou do modelo organizativo adotado".