Leonel Pontes alerta para o risco de o leão falhar a Europa

Leonel Pontes alerta para o facto de o Sporting poder estar a hipotecar a ida à Europa na próxima época.

O antigo adjunto dos leões considera que a equipa de Marcel Keizer ficou em "maus lençóis" depois da derrota caseira frente ao Benfica, no passado domingo para a Liga, e tem urgentemente de começar a ganhar jogos e... pontos.

"O primeiro lugar passa a ser um objectivo demasiado distante, se o Sporting não começar a ganhar jogos e a amealhar pontos… Tendo em conta também o elevado rendimento que o Sp. Braga tem vindo a apresentar, estará criado um problema para o Sporting. O que pode pôr em causa igualmente a presença na Europa, cujo objetivo é procurado por todos os ‘grandes’, uma vez que é uma fonte de receita enorme para fazer face às épocas desportivas", assinala Leonel Pontes, em Bola Branca.

A formação de Alvalade acabou a ronda 20 a 11 pontos do líder FC Porto. O Sporting, para além do desafio desta quarta-feira para a Taça de Portugal outra vez contra o Benfica, na Luz, joga no próximo domingo em Santa Maria da Feira.