A EDP avançou esta segunda-feira com uma ação judicial contra o Estado português por causa do corte de 285 milhões nos Custos de Manutenção do Equilíbrio Contratual (CMEC).



O Ministério do Ambiente e da Transição Energética e a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) são os alvos do processo, que deu entrada esta segunda-feira no Tribunal Administrativo de Lisboa.

[Em atualização]