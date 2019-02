Oficial. Feirense anuncia Filipe Martins como substituto de Manta Santos

O Feirense anunciou a contratação do treinador Filipe Martins como substituto de Nuno Manta Santos, que deixa o comando técnico da equipa fogaceira após três épocas no cargo.

Filipe Martins deixa o Mafra, uma das equipas sensação da II Liga. O emblema recém-promovido ocupa atualmente o 5º lugar do segundo escalão. O técnico de 40 anos arrancou carreira no CD Belas, e destacou-se com a subida de divisão no Real Massamá, do Campeonato de Portugal para a II Liga.

O Feirense encontra-se em último lugar da I Liga, com apenas 14 pontos, e a cinco do 15º lugar, o primeiro acima da linha de água. O clube não vence há 18 jornadas, desde a segunda ronda, no terreno do Vitória de Guimarães.

O clube de Santa Maria da Feira deixou ainda uma mensagem de agradecimento a Manta Santos, que vê assim chegar ao fim uma ligação de vinte anos com o Feirense, tendo começado a orientar os iniciados em 97/98: "Na hora de despedida, a SAD não podia deixar de fazer um reconhecimento público pelo trabalho realizado por Nuno Manta Santos".